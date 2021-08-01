Оденсе - Копенгаген

|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Оденсе
|1 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|3:2
|Копенгаген
|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Оденсе
|1 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|3:2
|Копенгаген
|20 тур
|16 декабря, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|2:1
|Оденсе
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|2:3
|Копенгаген
|32 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Оденсе
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|0:1
|Копенгаген
|21 тур
|10 февраля, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|6:1
|Оденсе
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|0:1
|Копенгаген
|22 тур
|25 февраля, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:0
|Оденсе
|12 тур
|15 октября, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:0
|Копенгаген
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|0:3
|Копенгаген
|8 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Оденсе
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|0:1
|Копенгаген
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|4:1
|Оденсе
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:0
|Копенгаген
|31 тур
|25 мая, понедельник
|18:00
|Копенгаген
|1:0
|Оденсе
|19 тур
|1 марта, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:0
|Копенгаген
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|0:1
|Копенгаген
|33 тур
|18 мая, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:2
|Оденсе
|21 тур
|9 марта, воскресенье
|22:00
|Оденсе
|0:1
|Копенгаген
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|2:1
|Оденсе
|26 тур
|7 апреля, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Оденсе
|21 тур
|3 марта, воскресенье
|22:00
|Оденсе
|2:3
|Копенгаген
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|2:2
|Копенгаген
|30 тур
|6 мая, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Оденсе
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|1:3
|Копенгаген
|2 тур
|23 июля, суббота
|21:00
|Копенгаген
|2:2
|Оденсе
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Оденсе
|3:0
|Копенгаген
|12 тур
|17 октября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|5:0
|Оденсе
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:3
|Копенгаген
|24 тур
|1 апреля, четверг
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Оденсе
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Копенгаген
|8 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|Оденсе
|1:1
|Копенгаген
|Матч за 3-е место,
|12 февраля, пятница
|19:00
|Копенгаген
|2:1
|Оденсе
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23