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Орхус - Рандерс

01.08.2021, Воскресенье, 15:00 мск Дания. Суперлига, 3 тур Орхус - Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
7 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Рандерс 0:1 Орхус
4 тур
22 апреля, четверг 18:45 Орхус 2:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021)
21 тур
15 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
2 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020)
21 тур
28 мая, четверг 20:00 Орхус 1:1 Рандерс
12 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
4 ноября, воскресенье 18:30 Орхус 0:2 Рандерс
5 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Орхус
8 тур
9 сентября, суббота 17:00 Орхус 1:4 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 20:00 Рандерс 1:1 Орхус
3 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 17:00 Орхус 0:2 Рандерс
15 тур
6 ноября, пятница 22:30 Рандерс 4:1 Орхус
3 тур
2 августа, воскресенье 14:30 Орхус 3:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
4 апреля, пятница 20:30 Орхус 0:1 Рандерс
22 тур
17 марта, понедельник 22:00 Рандерс 1:3 Орхус
11 тур
5 октября, суббота 19:00 Рандерс 2:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Рандерс 1:0 Орхус
13 тур
22 октября, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
3 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Орхус 0:0 Рандерс
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Рандерс 2:1 Орхус
2 тур
27 июля, понедельник 21:00 Рандерс 2:3 Орхус
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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