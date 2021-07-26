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Сендерийск - Вайле

26.07.2021, Понедельник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 2 тур Сендерийск - Вайле
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
9 мая, воскресенье 15:00 Вайле 4:2 Сендерийск
5 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Сендерийск 1:0 Вайле
Дания. Суперлига (2020/2021)
15 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Сендерийск 0:1 Вайле
2 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Вайле 4:1 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Сендерийск 4:1 Вайле
28 тур
7 апреля, воскресенье 15:00 Вайле 4:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2018/2019)
21 тур
9 февраля, суббота 18:00 Вайле 2:0 Сендерийск
12 тур
5 октября, пятница 22:00 Сендерийск 3:0 Вайле
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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