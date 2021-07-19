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Силькеборг - Сендерийск

19.07.2021, Понедельник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 1 тур Силькеборг - Сендерийск
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
4 тур
27 июня, суббота 19:00 Сендерийск 1:0 Силькеборг
1 тур
21 июня, воскресенье 15:00 Силькеборг 1:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2019/2020)
26 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:2 Силькеборг
6 тур
18 августа, воскресенье 13:00 Силькеборг 3:3 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
26 февраля, понедельник 21:00 Сендерийск 0:1 Силькеборг
13 тур
21 октября, суббота 16:30 Силькеборг 1:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
5 декабря, понедельник 20:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
8 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Сендерийск 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
2 мая, суббота 18:00 Силькеборг 2:2 Сендерийск
21 тур
14 марта, суббота 19:00 Сендерийск 1:4 Силькеборг
3 тур
1 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 20:00 Силькеборг 0:5 Сендерийск
17 тур
17 ноября, суббота 20:00 Сендерийск 2:3 Силькеборг
9 тур
15 сентября, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Сендерийск 2:4 Силькеборг
3 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 20:00 Силькеборг 1:0 Сендерийск
14 тур
31 октября, воскресенье 17:55 Сендерийск 1:2 Силькеборг
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сендерийск 4:0 Силькеборг
16 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Сендерийск
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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