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Орхус - Брондбю

18.07.2021, Воскресенье, 20:00 мск Дания. Суперлига, 1 тур Орхус - Брондбю
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
9 тур
20 мая, четверг 21:00 Орхус 1:2 Брондбю
3 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Орхус
11 тур
7 декабря, понедельник 21:00 Орхус 3:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
10 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Орхус 0:1 Брондбю
1 тур
14 июня, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Орхус 2:1 Брондбю
7 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 0:3 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
16 тур
9 ноября, пятница 21:00 Брондбю 2:0 Орхус
10 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Орхус 3:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Орхус
6 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Орхус 2:0 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Орхус
6 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Орхус 0:7 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 2:1 Орхус
16 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Брондбю
1 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Орхус 2:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 19:00 Орхус 1:2 Брондбю
15 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Брондбю 3:0 Орхус
9 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Орхус 1:3 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 21:00 Брондбю 3:2 Орхус
22 тур
10 марта, воскресенье 22:00 Орхус 0:3 Брондбю
4 тур
5 августа, воскресенье 21:00 Орхус 3:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 20:00 Орхус 5:1 Брондбю
20 тур
11 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 0:0 Орхус
6 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Орхус 0:0 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Орхус
17 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Орхус 1:0 Брондбю
8 тур
13 сентября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Орхус
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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