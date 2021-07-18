Копенгаген - Ольборг

|14 тур
|3 февраля, среда
|22:00
|Ольборг
|2:3
|Копенгаген
|5 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:2
|Ольборг
|14 тур
|3 февраля, среда
|22:00
|Ольборг
|2:3
|Копенгаген
|5 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:2
|Ольборг
|9 тур
|23 июля, четверг
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|2 тур
|17 июня, среда
|21:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|23 тур
|1 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:2
|Ольборг
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Ольборг
|8 тур
|13 мая, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|4 тур
|18 апреля, среда
|21:00
|Копенгаген
|2:1
|Ольборг
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|1 тур
|15 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|17 тур
|18 ноября, пятница
|22:15
|Ольборг
|1:2
|Копенгаген
|6 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|29 тур
|12 мая, четверг
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Копенгаген
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|6:2
|Ольборг
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:2
|Ольборг
|30 тур
|20 мая, среда
|21:00
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|16 тур
|30 ноября, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|7 тур
|13 сентября, суббота
|22:35
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|24 тур
|30 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Копенгаген
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Копенгаген
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|22:00
|Копенгаген
|4:0
|Ольборг
|3 тур
|28 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|21 тур
|12 марта, суббота
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|3 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:2
|Копенгаген
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43