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Руанда - ЦАР

07.06.2021, Понедельник, 17:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Руанда - ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные 2021

4 июня, пятница 17:00 Руанда 2:0 ЦАР
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