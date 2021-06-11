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Судан - Замбия

11.06.2021, Пятница, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Судан - Замбия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа D
5 тур
15 июня, суббота 17:00 Замбия 1:1 Судан
1 тур
2 июня, суббота 21:00 Судан 0:3 Замбия
Кубок Африканских Наций 2012
Плей-офф, 1/4 финала
4 февраля, суббота 20:00 Замбия 3:0 Судан
Кубок Африканских Наций 2008, группа C
1 тур
22 января, вторник 22:30 Судан 0:3 Замбия
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