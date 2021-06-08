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Марокко - Гана

08.06.2021, Вторник, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Марокко - Гана
Кубок Африканских Наций 2008, группа A
3 тур
28 января, понедельник 20:00 Гана 2:0 Марокко
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