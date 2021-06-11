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Япония - Сербия

11.06.2021, Пятница, 13:25 мск Товарищеские матчи. Сборные Япония - Сербия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

11 октября, пятница 19:30 Сербия 2:0 Япония
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