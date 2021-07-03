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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Швейцария - Испания

02.07.2021, Пятница, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 1/4 финала Швейцария - Испания
Лига наций (2020/2021), группа A4
5 тур
14 ноября, суббота 22:45 Швейцария 1:1 Испания
3 тур
10 октября, суббота 21:45 Испания 1:0 Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные 2018

3 июня, воскресенье 22:00 Испания 1:1 Швейцария
Чемпионат мира 2010, группа H
1 тур
16 июня, среда 18:00 Испания 0:1 Швейцария
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    Рейтинг: +185

    Shinra 2 июля 2021, 21:46

    Испанцы еле отскочили, вратарь по сути затащил серию пендалей.

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    Рейтинг: +1933

    Д Альбертини 2 июля 2021, 21:45

    У Швейцарии пенальтисты сдулись, а зоммер конечно красавчик!!! И в игре тащил, и фору дал в серии пенальти... Но три дебила не попали в сетку =(

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    Рейтинг: +67940

    portero 2 июля 2021, 21:44

    Надо жетспанцы проскочили, но млин нет у них нападающих забивных... писец какой-то возят мяч, а ударов нормальных нет....

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    Рейтинг: +67940

    portero 2 июля 2021, 21:22

    Тягомотина от испанцев, проиграют , слишком медленно играют. По пенальти ...

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 2 июля 2021, 18:30

    Думаю Швейцарская сборная выиграет потому,что все прогнозы которые дает с утра цирковой медведь сбываются только в обратную сторону

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    Рейтинг: +482

    Снег 2 июля 2021, 10:38

    Редакторы - вы что курите? А может вы уже мертвы? На странице Сандро Шварц тренирует у вас и Испанию и Швейцарию...Прекращайте эту порнографию, очнитесь!

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    Рейтинг: +890

    3meeeD > Снег 2 июля 2021, 20:01

    сайт мерт давно уже )очнись

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