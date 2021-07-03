Швейцария - Испания

Испанцы еле отскочили, вратарь по сути затащил серию пендалей.
|5 тур
|14 ноября, суббота
|22:45
|Швейцария
|1:1
|Испания
|3 тур
|10 октября, суббота
|21:45
|Испания
|1:0
|Швейцария
|5 тур
|14 ноября, суббота
|22:45
|Швейцария
|1:1
|Испания
|3 тур
|10 октября, суббота
|21:45
|Испания
|1:0
|Швейцария
У Швейцарии пенальтисты сдулись, а зоммер конечно красавчик!!! И в игре тащил, и фору дал в серии пенальти... Но три дебила не попали в сетку =(
Думаю Швейцарская сборная выиграет потому,что все прогнозы которые дает с утра цирковой медведь сбываются только в обратную сторону