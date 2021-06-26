Уэльс - Дания

Датчане молодцы, подтверждают свою состоятельность игрой.
|5 тур
|16 ноября, пятница
|22:45
|Уэльс
|1:2
|Дания
|2 тур
|9 сентября, воскресенье
|19:00
|Дания
|2:0
|Уэльс
Датчане молодцы, подтверждают свою состоятельность игрой.
4-й! Мощь! У валлийцев Дзюбы не было, чтобы хотя бы один забить.
Дзюбе хотя бы немного научиться так возить трех защитников, но этого у него никогда не получится
Датчане хороши. На кого там они выходят? А пик Уэльса был пять лет назад.
А вот и второй прилетел, Уэльс сам себе создал гол.