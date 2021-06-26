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Уэльс - Дания

26.06.2021, Суббота, 19:00 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 1/8 финала Уэльс - Дания
, группа B4
5 тур
16 ноября, пятница 22:45 Уэльс 1:2 Дания
2 тур
9 сентября, воскресенье 19:00 Дания 2:0 Уэльс
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
19 ноября, среда 22:15 Дания 0:1 Уэльс
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 июня 2021, 21:21

    Датчане молодцы, подтверждают свою состоятельность игрой.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 26 июня 2021, 20:54

    4-й! Мощь! У валлийцев Дзюбы не было, чтобы хотя бы один забить.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Fusballer 26 июня 2021, 20:57

    Дзюбе хотя бы немного научиться так возить трех защитников, но этого у него никогда не получится

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 26 июня 2021, 20:47

    Датчане хороши. На кого там они выходят? А пик Уэльса был пять лет назад.

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr > Fusballer 26 июня 2021, 20:49

    На победителя Нидерланды / Чехия. Скорее будут голландцы. Думаю, что вдуют и им. Ну, очень серьёзную игру показывают датчане.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > ilichkadr 26 июня 2021, 20:50

    Да, нидерландцы давно из себя грозной силы не представляют, не говоря уже о чехах. Так что шансы у датчан хорошие будут.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 июня 2021, 20:11

    А вот и второй прилетел, Уэльс сам себе создал гол.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 26 июня 2021, 20:08

    Хорош Дольберг! Настоящий нападающий!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > стоп кран 26 июня 2021, 20:24

    Дзюба лучший в мире!

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > стоп кран 26 июня 2021, 20:35

    Реал начал сомневаться в покупке Мбаппе - просто потому, что нацелились на Дзюбу!

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 26 июня 2021, 19:29

    Какую красаву положил! Ай да молодца!!

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