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Мальта - Косово

04.06.2021, Пятница, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мальта - Косово
, группа D3
5 тур
17 ноября, суббота 20:00 Мальта 0:5 Косово
3 тур
11 октября, четверг 21:45 Косово 3:1 Мальта
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