Панетоликос - Ксанти

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|26 мая, среда
|15:30
|Ксанти
|2:1
|Панетоликос
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|26 мая, среда
|15:30
|Ксанти
|2:1
|Панетоликос
|4 тур
|21 июня, воскресенье
|19:30
|Ксанти
|1:1
|Панетоликос
|15 тур
|18 декабря, среда
|18:00
|Ксанти
|0:0
|Панетоликос
|2 тур
|31 августа, суббота
|19:00
|Панетоликос
|1:2
|Ксанти
|18 тур
|26 января, суббота
|20:00
|Панетоликос
|0:0
|Ксанти
|3 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:00
|Ксанти
|1:1
|Панетоликос
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|18:15
|Ксанти
|1:0
|Панетоликос
|10 тур
|4 ноября, суббота
|16:00
|Панетоликос
|1:3
|Ксанти
|27 тур
|5 апреля, среда
|15:00
|Ксанти
|3:0
|Панетоликос
|12 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|2:3
|Ксанти
|24 тур
|27 февраля, суббота
|18:15
|Панетоликос
|2:2
|Ксанти
|9 тур
|1 ноября, воскресенье
|18:15
|Ксанти
|3:1
|Панетоликос
|26 тур
|18 марта, среда
|18:15
|Ксанти
|3:0
|Панетоликос
|9 тур
|2 ноября, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|5:2
|Ксанти
|29 тур
|17 марта, понедельник
|21:30
|Панетоликос
|1:0
|Ксанти
|12 тур
|24 ноября, воскресенье
|19:15
|Ксанти
|3:1
|Панетоликос