Риу Аве - Порту

|11 тур
|29 ноября, воскресенье
|23:15
|Порту
|2:1
|Риу Аве
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бенфика
|30
|24
|4
|2
|78:20
|+58
|76
|2.
|Брага
|30
|22
|5
|3
|48:20
|+28
|71
|3.
|Порту
|30
|21
|5
|4
|70:26
|+44
|68
|4.
|Спортинг
|30
|13
|9
|8
|42:26
|+16
|48
|5.
|Маритиму
|30
|11
|8
|11
|42:43
|-1
|41
|6.
|Гимараеш
|30
|11
|8
|11
|31:34
|-3
|41
|7.
|Насионал Ф
|30
|10
|9
|11
|36:46
|-10
|39
|8.
|Навал
|30
|10
|6
|14
|20:35
|-15
|36
|9.
|Лейрия
|30
|9
|8
|13
|35:41
|-6
|35
|10.
|Пасуш де Феррейра
|30
|8
|11
|11
|32:37
|-5
|35
|11.
|Академика
|30
|8
|9
|13
|37:42
|-5
|33
|12.
|Риу Аве
|30
|6
|13
|11
|22:33
|-11
|31
|13.
|Ольяненси
|30
|5
|14
|11
|31:46
|-15
|29
|14.
|Витория
|30
|5
|10
|15
|29:57
|-28
|25
|15.
|Белененсеш
|30
|4
|11
|15
|23:44
|-21
|23
|16.
|Лейшоеш
|30
|5
|6
|19
|25:51
|-26
|21