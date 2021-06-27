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Сальвадор - Гватемала

27.06.2021, Воскресенье, 06:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Сальвадор - Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные 2012

12 августа, воскресенье 06:30 Сальвадор 1:0 Гватемала
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