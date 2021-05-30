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Мальта - Северная Ирландия

30.05.2021, Воскресенье, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мальта - Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 22:30 Мальта 0:0 Северная Ирландия
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