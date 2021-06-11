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Гвинея-Бисау - Кабо-Верде

11.06.2021, Пятница, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Гвинея-Бисау - Кабо-Верде
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Матч начнется в 22:00 мск
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Матч начнется в 22:00 мск
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