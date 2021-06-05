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Сенегал - Замбия

05.06.2021, Суббота, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Сенегал - Замбия
Кубок Африканских Наций 2012, группа A
Групповой раунд, 1 тур
22 января, воскресенье 01:00 Сенегал 1:2 Замбия
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