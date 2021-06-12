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Марокко - Буркина-Фасо

12.06.2021, Суббота, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Марокко - Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 23:59 Марокко 1:2 Буркина-Фасо
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