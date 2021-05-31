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Иордания - Вьетнам

31.05.2021, Понедельник, 19:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Иордания - Вьетнам
Кубок Азии 2019
Плей-офф, 1/8 финала
20 января, воскресенье 14:00 Иордания 1:1
(2:4)п		 Вьетнам
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