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Сарпсборг 08 - Тромсе

05.12.2021, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 29 тур Сарпсборг 08 - Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2021
6 тур
30 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 0:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 3:2 Тромсе
14 тур
5 июля, пятница 20:00 Тромсе 2:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
30 тур
24 ноября, суббота 20:00 Тромсе 0:2 Сарпсборг 08
14 тур
24 июня, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:3 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Тромсе 5:0 Сарпсборг 08
8 тур
13 мая, суббота 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:2 Тромсе
13 тур
28 мая, суббота 16:30 Тромсе 1:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
24 октября, суббота 16:30 Сарпсборг 08 1:0 Тромсе
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Тромсе 0:1 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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