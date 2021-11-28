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Бранн - Мольде

28.11.2021, Воскресенье, 21:00 мск Норвегия. Элитсериен, 28 тур Бранн - Мольде
Норвегия. Элитсериен 2021
3 тур
16 мая, воскресенье 21:00 Мольде 4:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2020
20 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Бранн 1:2 Мольде
13 тур
10 августа, понедельник 21:30 Мольде 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2019
24 тур
6 октября, воскресенье 21:00 Бранн 0:0 Мольде
13 тур
30 июня, воскресенье 21:00 Мольде 1:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Мольде 5:1 Бранн
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Бранн 0:4 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 21:00 Мольде 1:0 Бранн
8 тур
13 мая, суббота 21:00 Бранн 4:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
22 октября, суббота 19:00 Бранн 2:1 Мольде
12 тур
21 мая, суббота 19:00 Мольде 2:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Бранн 0:1 Мольде
12 тур
9 июня, понедельник 20:00 Мольде 4:2 Бранн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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