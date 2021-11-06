Введите ваш ник на сайте

Сарпсборг 08 - Стабек

06.11.2021, Суббота, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Сарпсборг 08 - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2021
14 тур
8 августа, воскресенье 21:00 Стабек 3:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
20 тур
3 октября, суббота 19:00 Сарпсборг 08 4:0 Стабек
8 тур
16 июля, четверг 19:00 Стабек 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:0 Стабек
15 тур
15 июля, понедельник 20:00 Стабек 3:3 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
17 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Стабек 1:3 Сарпсборг 08
12 тур
28 мая, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 4:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
16 октября, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 2:2 Стабек
4 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Стабек 3:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
22 октября, суббота 16:30 Стабек 1:2 Сарпсборг 08
5 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
12 июля, воскресенье 16:30 Стабек 0:0 Сарпсборг 08
11 тур
31 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
26 октября, воскресенье 17:30 Сарпсборг 08 1:1 Стабек
8 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Стабек 3:2 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
...
  • Читайте нас: 