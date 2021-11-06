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Бранн - Русенборг

06.11.2021, Суббота, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Бранн - Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
14 тур
20 мая, четверг 21:30 Русенборг 3:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2020
25 тур
24 ноября, вторник 21:00 Русенборг 2:3 Бранн
4 тур
28 июня, воскресенье 21:30 Бранн 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
28 сентября, суббота 21:00 Русенборг 0:0 Бранн
10 тур
26 мая, воскресенье 21:00 Бранн 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Бранн 1:2 Русенборг
12 тур
27 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 21:00 Бранн 0:3 Русенборг
7 тур
7 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 2:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Бранн 1:1 Русенборг
5 тур
16 апреля, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
20 тур
17 августа, воскресенье 20:00 Бранн 3:1 Русенборг
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Русенборг 5:2 Бранн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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