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Сарпсборг 08 - Волеренга

28.10.2021, Четверг, 21:00 мск Норвегия. Элитсериен, 24 тур Сарпсборг 08 - Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2021
10 тур
1 июля, четверг 21:00 Волеренга 4:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
26 тур
29 ноября, воскресенье 22:00 Волеренга 1:1 Сарпсборг 08
1 тур
16 июня, вторник 21:30 Сарпсборг 08 0:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
21 тур
16 сентября, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 1:0 Волеренга
12 тур
23 июня, воскресенье 16:00 Волеренга 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
28 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 0:0 Сарпсборг 08
3 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Сарпсборг 08 3:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Волеренга 1:2 Сарпсборг 08
10 тур
21 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:2 Волеренга
9 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Волеренга 3:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
27 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Волеренга 3:1 Сарпсборг 08
2 тур
10 апреля, пятница 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
19 тур
9 августа, суббота 17:30 Волеренга 2:2 Сарпсборг 08
5 тур
28 апреля, понедельник 21:00 Сарпсборг 08 3:0 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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