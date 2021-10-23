Викинг - Лиллестрем

|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Лиллестрем
|1:3
|Викинг
|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Лиллестрем
|1:3
|Викинг
|27 тур
|3 ноября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|3:0
|Лиллестрем
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Викинг
|18 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:2
|Лиллестрем
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:0
|Викинг
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:2
|Лиллестрем
|12 тур
|22 мая, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|1:2
|Викинг
|26 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:0
|Лиллестрем
|12 тур
|7 июня, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:1
|Викинг
|16 тур
|20 июля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|0:0
|Лиллестрем
|3 тур
|12 апреля, суббота
|17:30
|Лиллестрем
|0:1
|Викинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|30
|18
|9
|3
|59:25
|+34
|63
|2.
|Мольде
|30
|18
|6
|6
|70:40
|+30
|60
|3.
|Викинг
|30
|17
|6
|7
|60:47
|+13
|57
|4.
|Лиллестрем
|30
|14
|7
|9
|49:40
|+9
|49
|5.
|Русенборг
|30
|13
|9
|8
|58:42
|+16
|48
|6.
|Кристиансунн
|30
|14
|4
|12
|41:46
|-5
|46
|7.
|Волеренга
|30
|11
|12
|7
|46:37
|+9
|45
|8.
|Сарпсборг 08
|30
|11
|6
|13
|39:44
|-5
|39
|9.
|Стремсгодсет
|30
|9
|9
|12
|43:43
|0
|36
|10.
|Сандефьорд
|30
|10
|6
|14
|38:52
|-14
|36
|11.
|Хаугесунд
|30
|9
|8
|13
|46:45
|+1
|35
|12.
|Тромсе
|30
|8
|11
|11
|33:44
|-11
|35
|13.
|Одд
|30
|8
|9
|13
|44:58
|-14
|33
|14.
|Бранн
|30
|5
|11
|14
|38:55
|-17
|26
|15.
|Стабек
|30
|6
|7
|17
|35:62
|-27
|25
|16.
|Мьёндален
|30
|4
|10
|16
|33:52
|-19
|22