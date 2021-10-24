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Стремсгодсет - Буде-Глимт

24.10.2021, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 23 тур Стремсгодсет - Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2021
14 тур
16 июня, среда 19:00 Буде-Глимт 7:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2020
25 тур
22 ноября, воскресенье 22:00 Стремсгодсет 1:2 Буде-Глимт
12 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
16 тур
5 августа, понедельник 20:00 Стремсгодсет 1:3 Буде-Глимт
11 тур
16 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
17 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 4:0 Буде-Глимт
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
30 сентября, пятница 20:00 Буде-Глимт 4:2 Стремсгодсет
7 тур
23 апреля, суббота 16:30 Стремсгодсет 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
26 сентября, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:1 Буде-Глимт
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:5 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
20 сентября, суббота 17:30 Буде-Глимт 0:4 Стремсгодсет
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:0 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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