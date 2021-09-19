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Волеренга - Мольде

19.09.2021, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 19 тур Волеренга - Мольде
Норвегия. Элитсериен 2021
5 тур
27 мая, четверг 21:00 Мольде 2:3 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
19 сентября, суббота 19:00 Волеренга 2:1 Мольде
11 тур
29 июля, среда 21:30 Мольде 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 2:4 Мольде
15 тур
10 апреля, среда 19:30 Мольде 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 21:00 Мольде 5:1 Волеренга
6 тур
22 апреля, воскресенье 21:00 Волеренга 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 22:00 Волеренга 1:2 Мольде
4 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Мольде 4:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
18 тур
1 августа, понедельник 20:00 Волеренга 3:0 Мольде
6 тур
21 апреля, четверг 20:00 Мольде 4:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Волеренга 0:1 Мольде
13 тур
20 июня, суббота 19:00 Мольде 0:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
20 сентября, суббота 20:00 Волеренга 0:2 Мольде
1 тур
28 марта, пятница 22:00 Мольде 2:0 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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