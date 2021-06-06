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Норвегия - Греция

06.06.2021, Воскресенье, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Норвегия - Греция
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 22:00 Норвегия 2:3 Греция
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа C
14 тур
12 сентября, среда 21:00 Норвегия 2:2 Греция
4 тур
7 октября, суббота 22:30 Греция 1:0 Норвегия
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