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Викинг - Мольде

15.08.2021, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 15 тур Викинг - Мольде
Норвегия. Элитсериен 2020
16 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Викинг 3:2 Мольде
8 тур
15 июля, среда 19:00 Мольде 5:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2019
16 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Викинг 0:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 2:3 Мольде
15 тур
2 июля, воскресенье 19:00 Мольде 3:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
17 сентября, суббота 19:00 Викинг 1:0 Мольде
14 тур
3 июля, воскресенье 19:00 Мольде 0:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Мольде 4:1 Викинг
6 тур
4 мая, понедельник 20:00 Викинг 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
26 тур
4 октября, суббота 20:00 Викинг 1:2 Мольде
10 тур
20 мая, вторник 20:00 Мольде 1:0 Викинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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