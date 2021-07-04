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Стремсгодсет - Волеренга

04.07.2021, Воскресенье, 21:00 мск Норвегия. Элитсериен, 11 тур Стремсгодсет - Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
23 тур
1 ноября, воскресенье 22:30 Стремсгодсет 0:2 Волеренга
10 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Волеренга 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
17 тур
11 августа, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 3:2 Волеренга
8 тур
16 мая, четверг 21:00 Волеренга 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
27 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 2:0 Волеренга
4 тур
7 апреля, суббота 19:00 Волеренга 1:4 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
7 августа, понедельник 20:00 Стремсгодсет 2:0 Волеренга
13 тур
18 июня, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Волеренга 1:1 Стремсгодсет
12 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:2 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:2 Волеренга
1 тур
6 апреля, понедельник 20:00 Волеренга 3:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
16 тур
19 июля, суббота 20:00 Стремсгодсет 0:2 Волеренга
6 тур
1 мая, четверг 20:00 Волеренга 3:0 Стремсгодсет
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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