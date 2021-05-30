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Мексика - Исландия

30.05.2021, Воскресенье, 04:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Исландия
Товарищеские матчи. Сборные 2018

24 марта, суббота 05:00 Мексика 3:0 Исландия
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