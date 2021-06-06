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Люксембург - Шотландия

06.06.2021, Воскресенье, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Люксембург - Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

14 ноября, среда 23:15 Люксембург 1:2 Шотландия
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