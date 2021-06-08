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Венгрия - Ирландия

08.06.2021, Вторник, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Венгрия - Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

4 июня, понедельник 22:30 Венгрия 0:0 Ирландия
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