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Стабек - Волеренга

24.06.2021, Четверг, 21:00 мск Норвегия. Элитсериен, 9 тур Стабек - Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
27 тур
2 декабря, среда 22:00 Стабек 1:1 Волеренга
2 тур
21 июня, воскресенье 19:00 Волеренга 2:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
25 тур
19 октября, суббота 21:30 Волеренга 0:2 Стабек
10 тур
14 августа, среда 20:00 Стабек 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
6 октября, суббота 16:30 Стабек 1:1 Волеренга
10 тур
16 мая, среда 19:00 Волеренга 1:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
30 сентября, суббота 19:00 Стабек 4:2 Волеренга
7 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Волеренга 1:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
16 октября, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Стабек
4 тур
9 апреля, суббота 19:00 Стабек 2:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
18 тур
1 августа, суббота 19:00 Стабек 2:0 Волеренга
7 тур
9 мая, суббота 21:00 Волеренга 0:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
29 июля, вторник 21:00 Волеренга 3:2 Стабек
7 тур
5 мая, понедельник 21:00 Стабек 0:3 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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