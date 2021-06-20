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Волеренга - Буде-Глимт

20.06.2021, Воскресенье, 21:00 мск Норвегия. Элитсериен, 8 тур Волеренга - Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2020
19 тур
27 сентября, воскресенье 21:30 Буде-Глимт 2:0 Волеренга
13 тур
8 августа, суббота 19:00 Волеренга 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
19 тур
26 августа, понедельник 20:00 Буде-Глимт 4:0 Волеренга
14 тур
5 июля, пятница 20:00 Волеренга 6:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:1 Волеренга
15 тур
30 июня, суббота 19:00 Волеренга 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
19 августа, пятница 20:00 Волеренга 1:1 Буде-Глимт
10 тур
11 мая, среда 20:00 Буде-Глимт 0:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
2 октября, пятница 20:00 Буде-Глимт 1:1 Волеренга
14 тур
28 июня, воскресенье 21:00 Волеренга 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
22 тур
30 августа, суббота 22:00 Буде-Глимт 4:3 Волеренга
2 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 Волеренга 3:1 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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