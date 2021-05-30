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Русенборг - Стабек

30.05.2021, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 6 тур Русенборг - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2020
16 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 2:2 Стабек
6 тур
5 июля, воскресенье 21:30 Стабек 0:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
19 тур
24 августа, суббота 19:00 Русенборг 3:2 Стабек
3 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 3:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 1:1 Стабек
9 тур
13 мая, воскресенье 21:00 Стабек 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Русенборг 0:0 Стабек
8 тур
13 мая, суббота 17:00 Стабек 0:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Стабек 0:2 Русенборг
9 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Стабек
10 тур
25 мая, понедельник 19:00 Стабек 2:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 21:00 Стабек 4:1 Русенборг
9 тур
16 мая, пятница 21:00 Русенборг 1:3 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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