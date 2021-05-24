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Бранн - Буде-Глимт

24.05.2021, Понедельник, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 4 тур Бранн - Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Бранн 1:3 Буде-Глимт
6 тур
5 июля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 5:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2019
26 тур
28 октября, понедельник 21:00 Бранн 1:1 Буде-Глимт
9 тур
19 мая, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:2 Бранн
2 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Бранн 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 1:3 Бранн
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Бранн 1:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
26 октября, воскресенье 22:00 Буде-Глимт 2:1 Бранн
9 тур
16 мая, пятница 20:00 Бранн 1:2 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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