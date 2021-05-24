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Оденсе - Хорсенс

24.05.2021, Понедельник, 15:00 мск Дания. Суперлига, 10 тур Оденсе - Хорсенс
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
1 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Хорсенс 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021)
17 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Оденсе
7 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:0 Хорсенс
Дания. Плей-офф за место в ЛЕ (2019/2020)

26 июля, воскресенье 15:00 Хорсенс 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Хорсенс 2:1 Оденсе
12 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Оденсе 3:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:2 Оденсе
10 тур
24 сентября, понедельник 20:00 Оденсе 4:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Оденсе
3 тур
29 июля, суббота 17:00 Оденсе 1:0 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
5 тур
28 апреля, пятница 19:00 Оденсе 2:1 Хорсенс
1 тур
31 марта, пятница 19:00 Хорсенс 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
25 февраля, суббота 18:00 Хорсенс 1:1 Оденсе
7 тур
28 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 2:0 Хорсенс
22 тур
10 марта, воскресенье 17:00 Хорсенс 2:0 Оденсе
10 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Хорсенс 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 апреля, пятница 20:00 Оденсе 0:1 Хорсенс
16 тур
19 ноября, суббота 20:00 Хорсенс 0:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, понедельник 21:00 Хорсенс 4:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 20:00 Оденсе 3:3 Хорсенс
20 тур
7 марта, понедельник 21:00 Хорсенс 2:1 Оденсе
3 тур
2 августа, понедельник 21:00 Хорсенс 1:0 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ольборг 32 12 10 10 44:41 +3 46
2. Сендерийск 32 13 5 14 45:48 -3 44
3. Оденсе 32 11 10 11 40:39 +1 43
4. Вайле 32 9 11 12 42:50 -8 38
5. Люнгбю 32 6 8 18 36:63 -27 26
6. Хорсенс 32 5 9 18 30:59 -29 24
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