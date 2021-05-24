Оденсе - Хорсенс

|1 тур
|4 апреля, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|1:1
|Оденсе
|17 тур
|21 февраля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:0
|Оденсе
|7 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:0
|Хорсенс
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|2:1
|Оденсе
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|3:0
|Хорсенс
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:2
|Оденсе
|10 тур
|24 сентября, понедельник
|20:00
|Оденсе
|4:0
|Хорсенс
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:0
|Оденсе
|3 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Оденсе
|1:0
|Хорсенс
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Хорсенс
|1:1
|Оденсе
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:1
|Хорсенс
|25 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Хорсенс
|22 тур
|10 марта, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|2:0
|Оденсе
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|2:2
|Оденсе
|24 тур
|6 апреля, пятница
|20:00
|Оденсе
|0:1
|Хорсенс
|16 тур
|19 ноября, суббота
|20:00
|Хорсенс
|0:1
|Оденсе
|9 тур
|19 сентября, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|4:3
|Оденсе
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ольборг
|32
|12
|10
|10
|44:41
|+3
|46
|2.
|Сендерийск
|32
|13
|5
|14
|45:48
|-3
|44
|3.
|Оденсе
|32
|11
|10
|11
|40:39
|+1
|43
|4.
|Вайле
|32
|9
|11
|12
|42:50
|-8
|38
|5.
|Люнгбю
|32
|6
|8
|18
|36:63
|-27
|26
|6.
|Хорсенс
|32
|5
|9
|18
|30:59
|-29
|24