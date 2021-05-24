Сендерийск - Ольборг

|1 тур
|5 апреля, понедельник
|15:00
|Ольборг
|3:2
|Сендерийск
|1 тур
|5 апреля, понедельник
|15:00
|Ольборг
|3:2
|Сендерийск
|20 тур
|8 марта, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Сендерийск
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|3:1
|Ольборг
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|1:3
|Ольборг
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:1
|Сендерийск
|23 тур
|22 февраля, пятница
|21:00
|Ольборг
|3:0
|Сендерийск
|1 тур
|13 июля, пятница
|21:15
|Сендерийск
|0:1
|Ольборг
|23 тур
|1 марта, четверг
|20:00
|Сендерийск
|0:1
|Ольборг
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:4
|Сендерийск
|19 тур
|29 ноября, вторник
|20:00
|Сендерийск
|1:1
|Ольборг
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Ольборг
|0:1
|Сендерийск
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|15 тур
|6 ноября, пятница
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Ольборг
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|14:30
|Ольборг
|5:0
|Сендерийск
|26 тур
|26 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|0:3
|Ольборг
|22 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:4
|Сендерийск
|1 тур
|19 июля, суббота
|19:00
|Сендерийск
|0:0
|Ольборг
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|3:2
|Ольборг
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|2:0
|Сендерийск
|8 тур
|13 сентября, пятница
|20:30
|Сендерийск
|1:3
|Ольборг
|30 тур
|4 мая, суббота
|21:00
|Сендерийск
|1:0
|Ольборг
|13 тур
|20 октября, суббота
|19:00
|Ольборг
|2:1
|Сендерийск
|8 тур
|31 августа, пятница
|20:30
|Сендерийск
|0:4
|Ольборг
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Сендерийск
|5:0
|Ольборг
|22 тур
|24 марта, суббота
|20:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|6 тур
|22 августа, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|0:0
|Ольборг
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|12 тур
|16 октября, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Ольборг
|10 тур
|25 сентября, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:2
|Сендерийск
|24 тур
|2 апреля, пятница
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Сендерийск
|18 тур
|5 декабря, суббота
|19:00
|Сендерийск
|2:0
|Ольборг
|5 тур
|15 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Сендерийск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ольборг
|32
|12
|10
|10
|44:41
|+3
|46
|2.
|Сендерийск
|32
|13
|5
|14
|45:48
|-3
|44
|3.
|Оденсе
|32
|11
|10
|11
|40:39
|+1
|43
|4.
|Вайле
|32
|9
|11
|12
|42:50
|-8
|38
|5.
|Люнгбю
|32
|6
|8
|18
|36:63
|-27
|26
|6.
|Хорсенс
|32
|5
|9
|18
|30:59
|-29
|24