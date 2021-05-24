Рандерс - Копенгаген

|1 тур
|5 апреля, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Рандерс
|1 тур
|5 апреля, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Рандерс
|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|2:1
|Копенгаген
|9 тур
|23 ноября, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|1:2
|Рандерс
|26 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Рандерс
|6 тур
|16 августа, пятница
|19:00
|Рандерс
|0:1
|Копенгаген
|22 тур
|17 февраля, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|0:2
|Копенгаген
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:0
|Рандерс
|20 тур
|10 февраля, суббота
|20:00
|Копенгаген
|5:1
|Рандерс
|2 тур
|22 июля, суббота
|17:00
|Рандерс
|0:3
|Копенгаген
|20 тур
|3 декабря, суббота
|20:30
|Копенгаген
|1:0
|Рандерс
|10 тур
|21 сентября, среда
|19:00
|Рандерс
|2:2
|Копенгаген
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:1
|Копенгаген
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|4:0
|Рандерс
|1 тур
|16 сентября, среда
|19:30
|Копенгаген
|3:0
|Рандерс
|26 тур
|26 апреля, воскресенье
|20:00
|Рандерс
|3:0
|Копенгаген
|22 тур
|22 марта, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:1
|Рандерс
|11 тур
|19 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|1:0
|Рандерс
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:1
|Рандерс
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|20:00
|Рандерс
|1:1
|Копенгаген
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:3
|Рандерс
|32 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Рандерс
|1:0
|Копенгаген
|19 тур
|2 декабря, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Рандерс
|7 тур
|25 августа, суббота
|19:00
|Рандерс
|2:3
|Копенгаген
|24 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Рандерс
|18 тур
|28 ноября, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|0:3
|Копенгаген
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:0
|Рандерс
|26 тур
|11 апреля, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|1:0
|Копенгаген
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Рандерс
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:0
|Рандерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брондбю
|32
|19
|4
|9
|58:38
|+20
|61
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|18
|6
|8
|57:33
|+24
|60
|3.
|Копенгаген
|32
|16
|7
|9
|61:53
|+8
|55
|4.
|Орхус
|32
|13
|9
|10
|48:42
|+6
|48
|5.
|Нордшелланд
|32
|11
|10
|11
|51:51
|0
|43
|6.
|Рандерс
|32
|11
|7
|14
|43:38
|+5
|40