Введите ваш ник на сайте

Чертаново (мол) - Химки (мол)

24.05.2021, Понедельник, 17:00 мск Россия. Молодежное первенство, 9 тур Чертаново (мол) - Химки (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 2
4 тур
22 апреля, четверг 13:00 Химки (мол) 1:1 Чертаново (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 28 20 4 4 59:22 +37 64
2. Спартак М (мол) 28 17 7 4 54:27 +27 58
3. Ахмат (мол) 28 13 7 8 47:47 0 46
4. Арсенал Т (мол) 28 12 8 8 58:37 +21 44
5. Ростов (мол) 28 12 7 9 47:39 +8 43
6. Динамо М (мол) 28 11 6 11 57:50 +7 39
7. Сочи (мол) 28 7 8 13 30:42 -12 29
8. Ротор (мол) 28 6 9 13 38:50 -12 27
9. Тамбов (мол) 27 6 4 17 35:81 -46 22
10. Чертаново (мол) 28 4 9 15 41:72 -31 21
...
  • Читайте нас: 