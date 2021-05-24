Чертаново (мол) - Химки (мол)

|4 тур
|22 апреля, четверг
|13:00
|Химки (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|4 тур
|22 апреля, четверг
|13:00
|Химки (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар (мол)
|28
|20
|4
|4
|59:22
|+37
|64
|2.
|Спартак М (мол)
|28
|17
|7
|4
|54:27
|+27
|58
|3.
|Ахмат (мол)
|28
|13
|7
|8
|47:47
|0
|46
|4.
|Арсенал Т (мол)
|28
|12
|8
|8
|58:37
|+21
|44
|5.
|Ростов (мол)
|28
|12
|7
|9
|47:39
|+8
|43
|6.
|Динамо М (мол)
|28
|11
|6
|11
|57:50
|+7
|39
|7.
|Сочи (мол)
|28
|7
|8
|13
|30:42
|-12
|29
|8.
|Ротор (мол)
|28
|6
|9
|13
|38:50
|-12
|27
|9.
|Тамбов (мол)
|27
|6
|4
|17
|35:81
|-46
|22
|10.
|Чертаново (мол)
|28
|4
|9
|15
|41:72
|-31
|21