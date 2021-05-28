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Материалы

Ахмат (мол) - Локомотив (мол)

27.05.2021, Четверг, 11:00 мск Россия. Молодежное первенство, 10 тур Ахмат (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
5 тур
28 апреля, среда 13:00 Локомотив (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
21 тур
8 марта, воскресенье 12:00 Локомотив (мол) 0:0 Ахмат (мол)
13 тур
17 октября, четверг 15:00 Ахмат (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
23 тур
12 апреля, пятница 14:00 Ахмат (мол) 2:2 Локомотив (мол)
9 тур
28 сентября, пятница 11:00 Локомотив (мол) 2:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
23 тур
17 марта, суббота 11:00 Локомотив (мол) 1:1 Ахмат (мол)
9 тур
9 сентября, суббота 13:00 Ахмат (мол) 3:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 11:30 Локомотив (мол) 2:1 Ахмат (мол)
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Ахмат (мол) 5:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 17:00 Ахмат (мол) 1:0 Локомотив (мол)
5 тур
15 августа, суббота 13:00 Локомотив (мол) 4:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 11:00 Ахмат (мол) 1:3 Локомотив (мол)
10 тур
17 октября, пятница 12:00 Локомотив (мол) 9:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
26 тур
18 апреля, пятница 14:30 Локомотив (мол) 3:1 Ахмат (мол)
5 тур
16 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
23 тур
5 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 0:0 Ахмат (мол)
9 тур
21 сентября, пятница 17:00 Ахмат (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 11:00 Ахмат (мол) 1:2 Локомотив (мол)
9 тур
13 мая, пятница 16:00 Локомотив (мол) 2:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
22 тур
25 сентября, суббота 16:30 Локомотив (мол) 4:0 Ахмат (мол)
8 тур
30 апреля, пятница 14:00 Ахмат (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 2:4 Локомотив (мол)
9 тур
15 мая, пятница 14:00 Локомотив (мол) 4:1 Ахмат (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 28 20 4 4 59:22 +37 64
2. Спартак М (мол) 28 17 7 4 54:27 +27 58
3. Ахмат (мол) 28 13 7 8 47:47 0 46
4. Арсенал Т (мол) 28 12 8 8 58:37 +21 44
5. Ростов (мол) 28 12 7 9 47:39 +8 43
6. Динамо М (мол) 28 11 6 11 57:50 +7 39
7. Сочи (мол) 28 7 8 13 30:42 -12 29
8. Ротор (мол) 28 6 9 13 38:50 -12 27
9. Тамбов (мол) 27 6 4 17 35:81 -46 22
10. Чертаново (мол) 28 4 9 15 41:72 -31 21
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