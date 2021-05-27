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Спартак М (мол) - Зенит (мол)

27.05.2021, Четверг, 11:00 мск Россия. Молодежное первенство, 10 тур Спартак М (мол) - Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
5 тур
28 апреля, среда 17:00 Зенит (мол) 2:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота 13:00 Зенит (мол) 2:0 Спартак М (мол)
8 тур
31 августа, суббота 12:00 Спартак М (мол) 3:4 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота 12:00 Спартак М (мол) 5:1 Зенит (мол)
6 тур
15 октября, понедельник 12:00 Зенит (мол) 1:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
18 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Спартак М (мол) 2:2 Зенит (мол)
4 тур
5 августа, суббота 12:00 Зенит (мол) 2:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 14:00 Спартак М (мол) 2:1 Зенит (мол)
9 тур
1 октября, суббота 13:00 Зенит (мол) 3:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
24 тур
15 апреля, пятница 12:00 Зенит (мол) 0:1 Спартак М (мол)
10 тур
25 сентября, пятница 12:30 Спартак М (мол) 2:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
1 мая, пятница 12:00 Спартак М (мол) 2:3 Зенит (мол)
9 тур
26 сентября, пятница 12:00 Зенит (мол) 0:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 15:00 Спартак М (мол) 3:0 Зенит (мол)
11 тур
27 сентября, пятница 13:00 Зенит (мол) 3:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
18 тур
29 ноября, четверг 14:00 Спартак М (мол) 6:0 Зенит (мол)
4 тур
10 августа, пятница 14:00 Зенит (мол) 0:3 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 13 тур
5 мая, суббота 15:00 Зенит (мол) 1:0 Спартак М (мол)
Второй этап, 7 тур
30 марта, пятница 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 16:00 Спартак М (мол) 1:2 Зенит (мол)
11 тур
28 мая, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
26 октября, вторник 14:00 Спартак М (мол) 2:0 Зенит (мол)
2 тур
20 марта, суббота 16:00 Зенит (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
30 тур
28 ноября, суббота 14:00 Зенит (мол) 1:0 Спартак М (мол)
1 тур
14 марта, суббота 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Зенит (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 28 20 4 4 59:22 +37 64
2. Спартак М (мол) 28 17 7 4 54:27 +27 58
3. Ахмат (мол) 28 13 7 8 47:47 0 46
4. Арсенал Т (мол) 28 12 8 8 58:37 +21 44
5. Ростов (мол) 28 12 7 9 47:39 +8 43
6. Динамо М (мол) 28 11 6 11 57:50 +7 39
7. Сочи (мол) 28 7 8 13 30:42 -12 29
8. Ротор (мол) 28 6 9 13 38:50 -12 27
9. Тамбов (мол) 27 6 4 17 35:81 -46 22
10. Чертаново (мол) 28 4 9 15 41:72 -31 21
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