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Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)

27.05.2021, Четверг, 11:00 мск Россия. Молодежное первенство, 10 тур Краснодар (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
5 тур
28 апреля, среда 14:00 ЦСКА (мол) 3:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
19 тур
7 декабря, суббота 11:00 Краснодар (мол) 2:3 ЦСКА (мол)
10 тур
22 сентября, воскресенье 12:00 ЦСКА (мол) 3:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
26 тур
28 апреля, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
12 тур
28 октября, воскресенье 12:00 ЦСКА (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 11:00 ЦСКА (мол) 2:0 Краснодар (мол)
13 тур
14 октября, суббота 12:00 Краснодар (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
8 тур
24 сентября, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 12:00 ЦСКА (мол) 4:0 Краснодар (мол)
15 тур
7 ноября, суббота 15:00 Краснодар (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 0:0 Краснодар (мол)
15 тур
21 ноября, пятница 13:00 Краснодар (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
19 тур
5 декабря, четверг 18:00 Краснодар (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
14 тур
26 октября, суббота 13:00 ЦСКА (мол) 2:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:00 ЦСКА (мол) 6:0 Краснодар (мол)
7 тур
1 сентября, суббота 14:00 Краснодар (мол) 2:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
18 тур
30 июля, суббота 11:00 Краснодар (мол) 1:4 ЦСКА (мол)
3 тур
2 апреля, суббота 16:00 ЦСКА (мол) 1:0 Краснодар (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 28 20 4 4 59:22 +37 64
2. Спартак М (мол) 28 17 7 4 54:27 +27 58
3. Ахмат (мол) 28 13 7 8 47:47 0 46
4. Арсенал Т (мол) 28 12 8 8 58:37 +21 44
5. Ростов (мол) 28 12 7 9 47:39 +8 43
6. Динамо М (мол) 28 11 6 11 57:50 +7 39
7. Сочи (мол) 28 7 8 13 30:42 -12 29
8. Ротор (мол) 28 6 9 13 38:50 -12 27
9. Тамбов (мол) 27 6 4 17 35:81 -46 22
10. Чертаново (мол) 28 4 9 15 41:72 -31 21
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