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Лейрия - Витория Сетубал

14.02.2010, Воскресенье, 19:00 мск Лейрия, стадион Магалайш Пессоа Чемпионат Португалии, 19 тур Лейрия - Витория Сетубал
Чемпионат Португалии (2009/2010)
4 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Витория Сетубал 0:4 Лейрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 30 24 4 2 78:20 +58 76
2. Брага 30 22 5 3 48:20 +28 71
3. Порту 30 21 5 4 70:26 +44 68
4. Спортинг 30 13 9 8 42:26 +16 48
5. Маритиму 30 11 8 11 42:43 -1 41
6. Гимараеш 30 11 8 11 31:34 -3 41
7. Насионал Ф 30 10 9 11 36:46 -10 39
8. Навал 30 10 6 14 20:35 -15 36
9. Лейрия 30 9 8 13 35:41 -6 35
10. Пасуш де Феррейра 30 8 11 11 32:37 -5 35
11. Академика 30 8 9 13 37:42 -5 33
12. Риу Аве 30 6 13 11 22:33 -11 31
13. Ольяненси 30 5 14 11 31:46 -15 29
14. Витория 30 5 10 15 29:57 -28 25
15. Белененсеш 30 4 11 15 23:44 -21 23
16. Лейшоеш 30 5 6 19 25:51 -26 21
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