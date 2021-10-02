Куяба - Америка Минейро

|4 тур
|17 июня, четверг
|22:00
|Америка Минейро
|0:0
|Куяба
|4 тур
|17 июня, четверг
|22:00
|Америка Минейро
|0:0
|Куяба
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|38
|26
|6
|6
|67:34
|+33
|84
|2.
|Фламенго
|38
|21
|8
|9
|69:36
|+33
|71
|3.
|Палмейрас
|38
|20
|6
|12
|58:43
|+15
|66
|4.
|Форталеза
|38
|17
|7
|14
|44:45
|-1
|58
|5.
|Коринтианс
|38
|15
|12
|11
|40:36
|+4
|57
|6.
|Брагантино
|38
|14
|14
|10
|55:46
|+9
|56
|7.
|Флуминенсе
|38
|15
|9
|14
|38:38
|0
|54
|8.
|Америка Минейро
|38
|13
|14
|11
|41:37
|+4
|53
|9.
|Атлетико Г
|38
|13
|14
|11
|33:36
|-3
|53
|10.
|Сеара
|38
|11
|17
|10
|39:38
|+1
|50
|11.
|Сантос
|38
|12
|14
|12
|35:40
|-5
|50
|12.
|Интернасьонал
|38
|12
|12
|14
|44:42
|+2
|48
|13.
|Сан-Паулу
|38
|11
|15
|12
|31:39
|-8
|48
|14.
|Куяба
|38
|10
|17
|11
|34:37
|-3
|47
|15.
|Атлетико Пар
|38
|13
|8
|17
|41:45
|-4
|47
|16.
|Жувентуде
|38
|11
|13
|14
|36:44
|-8
|46
|17.
|Гремио
|38
|12
|7
|19
|44:51
|-7
|43
|18.
|Баия
|38
|11
|10
|17
|42:51
|-9
|43
|19.
|Спорт Ресифи
|38
|9
|11
|18
|24:37
|-13
|38
|20.
|Шапекоэнсе
|38
|1
|12
|25
|27:67
|-40
|15