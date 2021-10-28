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Сантос - Флуминенсе

28.10.2021, Четверг, 01:00 мск Бразилия. Серия А, 23 тур Сантос - Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2021
4 тур
18 июня, пятница 01:00 Флуминенсе 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2020
37 тур
22 февраля, понедельник 00:15 Сантос 1:1 Флуминенсе
18 тур
25 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 3:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2019
21 тур
27 сентября, пятница 02:00 Флуминенсе 1:1 Сантос
2 тур
3 мая, пятница 01:15 Сантос 2:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2018
31 тур
27 октября, суббота 22:30 Сантос 3:0 Флуминенсе
12 тур
14 июня, четверг 01:00 Флуминенсе 0:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2017
20 тур
15 августа, вторник 02:00 Сантос 0:0 Флуминенсе
1 тур
14 мая, воскресенье 17:00 Флуминенсе 3:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2016
29 тур
6 октября, четверг 03:00 Сантос 2:1 Флуминенсе
10 тур
23 июня, четверг 03:45 Флуминенсе 2:4 Сантос
Бразилия. Серия А 2015
29 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Сантос 3:1 Флуминенсе
10 тур
3 июля, пятница 03:00 Флуминенсе 2:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2014
30 тур
23 октября, четверг 04:00 Сантос 0:1 Флуминенсе
11 тур
21 июля, понедельник 01:30 Флуминенсе 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2013
36 тур
24 ноября, воскресенье 23:00 Сантос 1:0 Флуминенсе
17 тур
1 сентября, воскресенье 04:00 Флуминенсе 0:2 Сантос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико Минейро 38 26 6 6 67:34 +33 84
2. Фламенго 38 21 8 9 69:36 +33 71
3. Палмейрас 38 20 6 12 58:43 +15 66
4. Форталеза 38 17 7 14 44:45 -1 58
5. Коринтианс 38 15 12 11 40:36 +4 57
6. Брагантино 38 14 14 10 55:46 +9 56
7. Флуминенсе 38 15 9 14 38:38 0 54
8. Америка Минейро 38 13 14 11 41:37 +4 53
9. Атлетико Г 38 13 14 11 33:36 -3 53
10. Сеара 38 11 17 10 39:38 +1 50
11. Сантос 38 12 14 12 35:40 -5 50
12. Интернасьонал 38 12 12 14 44:42 +2 48
13. Сан-Паулу 38 11 15 12 31:39 -8 48
14. Куяба 38 10 17 11 34:37 -3 47
15. Атлетико Пар 38 13 8 17 41:45 -4 47
16. Жувентуде 38 11 13 14 36:44 -8 46
17. Гремио 38 12 7 19 44:51 -7 43
18. Баия 38 11 10 17 42:51 -9 43
19. Спорт Ресифи 38 9 11 18 24:37 -13 38
20. Шапекоэнсе 38 1 12 25 27:67 -40 15
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