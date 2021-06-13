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Атлетико Минейро - Сан-Паулу

13.06.2021, Воскресенье, 22:00 мск Бразилия. Серия А, 3 тур Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
26 тур
17 декабря, четверг 03:30 Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро
7 тур
4 сентября, пятница 02:00 Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2019
28 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро
9 тур
14 июня, пятница 02:00 Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2018
23 тур
6 сентября, четверг 03:45 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу
4 тур
6 мая, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2017
27 тур
12 октября, четверг 03:45 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу
8 тур
18 июня, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2016
37 тур
27 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу
18 тур
5 августа, пятница 01:30 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2015
35 тур
20 ноября, пятница 03:00 Сан-Паулу 4:2 Атлетико Минейро
16 тур
30 июля, четверг 04:00 Атлетико Минейро 3:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
28 тур
12 октября, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу
9 тур
1 июня, воскресенье 01:30 Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2013
22 тур
19 сентября, четверг 04:50 Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро
3 тур
3 июня, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико Минейро 38 26 6 6 67:34 +33 84
2. Фламенго 38 21 8 9 69:36 +33 71
3. Палмейрас 38 20 6 12 58:43 +15 66
4. Форталеза 38 17 7 14 44:45 -1 58
5. Коринтианс 38 15 12 11 40:36 +4 57
6. Брагантино 38 14 14 10 55:46 +9 56
7. Флуминенсе 38 15 9 14 38:38 0 54
8. Америка Минейро 38 13 14 11 41:37 +4 53
9. Атлетико Г 38 13 14 11 33:36 -3 53
10. Сеара 38 11 17 10 39:38 +1 50
11. Сантос 38 12 14 12 35:40 -5 50
12. Интернасьонал 38 12 12 14 44:42 +2 48
13. Сан-Паулу 38 11 15 12 31:39 -8 48
14. Куяба 38 10 17 11 34:37 -3 47
15. Атлетико Пар 38 13 8 17 41:45 -4 47
16. Жувентуде 38 11 13 14 36:44 -8 46
17. Гремио 38 12 7 19 44:51 -7 43
18. Баия 38 11 10 17 42:51 -9 43
19. Спорт Ресифи 38 9 11 18 24:37 -13 38
20. Шапекоэнсе 38 1 12 25 27:67 -40 15
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